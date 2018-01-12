В Улан-Баторе будут ходить автобусы на природном газе

- Начиная с 1 января прошлого года, общественный транспорт Улан-Батора перешел на электронную систему оплаты проезда через смарт-карту «U-money», сообщает Монцамэ.

С этого года администрация города планирует поменять автобусы, которые сегодня обслуживают пассажиров в столице, на автобусы, работающие на компримированном природном газе.

Компримированный природный газ (КПГ) относится к наиболее экологичным видам топлива и соответствует стандарту «Евро-5»/«Евро-6».

Автомобили на КПГ выбрасывают в атмосферу в 2 раза меньше оксидов азота, в 10 раз меньше угарного газа и в 3 раза меньше других оксидов углерода, чем автомобили с бензиновыми двигателями.