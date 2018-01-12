Фермеры на севере Туркменистана жалуются на вызовы в прокуратуру из-за невыполнения плана по сбору хлопка

CA-NEWS (TM) - Прокуратура Дашогуза (север Туркменистана) вызывает на допрос местных фермеров, не выполнивших план по сбору хлопка. Об этом туркменской службе радио «Азатлык» рассказали арендаторы из северной области Туркменистана.

По их словам, фермеров допрашивают, ведут следствие и вынуждают платить за невыполнений план по хлопку. Как утверждают фермеры, по результатам следствия дела «задолжавших государству» фермеров переводят в суд, который выносит приговор о принудительной оплате задолженности, те, кто не в состоянии оплатить требуемую сумму, подвергается конфискации имущества в пользу государства.

Беседовавшие арендаторы из Дашогуза заявляют, что государство не предоставило своевременно удобрение, технику и не осуществило земельные работы, предусмотренные договорными обязательствами, что послужило основной причиной невыполнения плана по сбору урожая. По их словам, эти доводы судебные власти к вниманию не принимают.

«Они вспоминают о фермерах, только во время сдачи урожая. И по телевизору сообщают, что всем нас обеспечивают. Но ничего не делают. Мало того, что мы понесли убытки, теперь должны еще платить государству», - отмечает фермер из района Сапармурат Туркменбаши Дашогузской области Туркменистана.

Областная прокуратура отказалась прокомментировать ситуацию с допросом фермеров.

Осенью власти страны объявили об успешном выполнении плана по сбору хлопка в предусмотренном объеме в 1 миллион 50 тысяч тонн.

Вслед за этим в конце ноября президент страны Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство недостаточным количеством собранного хлопка, а также несвоевременным сбором урожая в некоторых областях страны.

Вместе с тем, по словам фермеров, низкие объемы собранного урожая, которые привели к большим убыткам самих хлопкоробов, являются следствием невыполнение властями своих обязательств.

«Чтобы вовремя созрел поздно посеянный хлопчатник до наступления холодов, мы обращались в соответствующие учреждения, такие как «Лекарственная химия» и просили средства, для выпадения листьев хлопчатника. И 28 сентября наконец получили необходимые препараты, которые опыляли с самолета, но они не помогли. В начале октября листья хлопчатника все еще не опали, но температура воздуха снизилась до 2 градусов мороза и по хлопчатнику ударил мороз. В общем из-за безответственного отношения местных чиновников, большая часть урожая погибла», - сообщил арендатор из Дашогуза.

Хлопок является основным сырьем в легкой промышленности Туркменистана, а также экспортируется в Россию, Китай, Южную Корею, Турцию, Великобританию и еще несколько стран.

Ранее, известные торговые марки, такие как IKEA, «Adidas», «H&M» заявили о своем намерении прекратить сотрудничество с Туркменистаном, если власти страны не обратят внимание на проблему использования принудительного труда в сфере сбора хлопка.