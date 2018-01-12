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  12 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На востоке Таджикистана произошло землетрясение
CA-NEWS (TJ) - Землетрясение, силой 5 баллов в эпицентре зафиксировано сегодня в Таджикистане. По данным Геофизической службы страны, подземные толчки были зафиксированы в 08:40 минут.

Эпицентр землетрясения находился в 110 километрах к востоку от города Душанбе и в 57 километрах от региона Рашт.

В эпицентре сила подземных толчков составила 5 баллов, в городе Душанбе – 3 балла. Жертв в разрушений нет, сообщает Авеста.

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