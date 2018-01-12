Астана выделяет на внедрение системы мониторинга Сети более $3 млн

- Власти Казахстана до конца года планируют внедрить систему мониторинга в Сети, позволяющую расширить отслеживание публикаций.

На создание информационной системы «Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства», по сообщению министерства информации и коммуникаций (МИК) Казахстана, из республиканского бюджета выделяется более $3 млн.

Согласно законодательству, мониторинг СМИ осуществляется уполномоченным органом. На сегодня в стране мониторингом охвачены сотни СМИ, поставленных на учет в уполномоченном органе, в том числе сайты новостных агентств, а также местный сегмент социальных сетей. Новая система, которая, как ожидается, будет находиться в распоряжении МИК, по заявлениям ее инициатора, будет представлять собой «единый программно-аппаратный комплекс, функционирующий на принципах обработки больших объемов данных».

В ноябре министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев сообщил, что его министерство до конца 2018 года планирует внедрить систему контроля за публикациями в Интернете. «Самое главное в нашей работе — это контроль», — заявил Абаев. По его словам, планируемая система позволит отслеживать практически все публикации в Сети.