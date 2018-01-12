Россия изучит «Дорожную карту» о начале переговоров Афганистана с «Талибаном»

CA-NEWS (CA) - «Дорожная карта» по запуску переговорного процесса властей Афганистана с движением «Талибан» уже подготовлена афганским правительством и передана Москве для изучения, Россия огласит свою позицию по документу 1 февраля в Кабуле, заявил газете «Известия» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«В нем есть положительные пункты. Очень важно, чтобы документ устраивал все конфликтующие стороны — и Кабул, и «Талибан». Однако к документу есть и некоторые вопросы. 1 февраля в Афганистане пройдет встреча высокопоставленных персон, на которой будет представитель России. Тогда мы и выскажем свою позицию», — рассказал Замир Кабулов.

По его словам, «дорожная карта» показывает, что афганское правительство сделало шаг вперед в осознании необходимости переговоров и невозможности урегулирования ситуации другим путем.

«Мы будем всеми возможными средствами поддерживать мирный процесс в Афганистане и прикладывать к этому дипломатические усилия», — подытожил Замир Кабулов, отметив, что Россия готова предложить для переговоров московскую площадку.

Как отметил информированный источник «Известий» в российских дипломатических кругах, Москва находится в контакте с обеими сторонами продолжительное время.

«Россия приложила максимум усилий для организации подобных переговоров. Без диалога сторон конфликта невозможно начать политическое урегулирование в стране», — отметил собеседник.

«Нынешнее состояние может привести к большому кризису, что не нужно России. Афганистан может стать главным мировым инкубатором международного терроризма. В Москве это понимают, пристально следят за ситуацией и готовы к возможной дестабилизации региона», — добавил Замир Кабулов.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар сказал «Известиям», что намерения Кабула начать процесс переговоров с талибами — положительный фактор и говорит о правильном векторе развития ситуации. Однако, по словам эксперта, говорить о скором успехе пока очень рано. За последние годы усилия России на афганском направлении, а именно переговоры в Московском формате, дали положительный результат, сказал ОМАР Нессар.

«Это усиливает позиции Москвы в мировой политике. И самое важное, что предложение России предоставить московскую площадку для переговоров между талибами и Кабулом вполне реализуемо», — заключил собеседник.