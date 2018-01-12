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  12 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге члены банды из Туркменистана подозреваются в разбое и покушении на убийство

CA-NEWS (TM) - Дело о бандитизме возбудили в Петербурге в отношении четверых выходцев из Туркменистана. Их подозревают в вымогательстве денег у своих же соотечественников.

Как сообщили «Фонтанке» в ГСУ Следственного комитета по городу, уголовное дело возбуждено против 24-летнего Азизбека Бекниязова, 25-летнего Санжара Мадраимова, 29-летнего Мергена Какаева и 26-летнего Довлета Клычева.

По версии следствия, создателем этнической банды является Бекниязов, он привлёк к преступной деятельности своих земляков. В сентябре-октябре 2017 года четвёрка совершила два вымогательства и одно разбойное нападение в Ленинградской области. А в Петербурге выходцев из Туркменистана подозревают в покушении на убийство двух человек в Невском районе.

Ранее издание 47news рассказывало о задержании Какаева, Клычева и Бекниязова в Ивангороде. По информации издания, покинув Туркменистан, они занялись вымогательством денег у своих соотечественников-студентов, а также пытались крышевать бар «Red Star».

Какаев, Клычев и Бекниязов уже находятся под стражей за вымогательство в Ленобласти, в ближайшее время им будет предъявлено еще и обвинение в бандитизме. Задержанному 10 января 2018 года Мадраимову предъявлено обвинение, решается вопрос об его аресте.

Следователи проверяют причастность задержанных к другим похожим преступлениям.

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