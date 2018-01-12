В Таджикистане женщина не пустила бывшего супруга жить на балконе квартиры

- Житель города Худжанда Мухсинджон Турсунов пожаловался в прокуратуру на бывшую жену, которая не разрешила ему жить на балконе своей квартиры.

После двух лет развода суд решил, что Мухсинджон Турсунов должен проживать в квартире, принадлежащей бывшей супруге. Согласно действующим законам, после развода женщина (муж) имеет право занять угол в доме бывшего мужа (бывшей жены). Но Матлуба Карабаева отказалась выполнить судебное решение.С тремя детьми она живет в однокомнатной квартире с балконом площадью 27 кв. метров.

«Когда пришли судебные исполнители и хотели заселить его на балконе, я не пустила их. Мой бывший муж пожаловался в прокуратуру. Но я никогда не соглашусь на это. Я не буду жить рядом с мужчиной, который развелся со мной», сказала она 11 января.

По ее словам, они развелись после 16 лет совместной жизни. Все эти годы в семье не утихали скандалы, говорит Матлуба Карабаева.

Два года назад председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён предложил пересмотреть закон, позволяющий заселять разведенных супругов друг у друга. Обычно, по словам Шохиёна, жилищные споры между бывшими супругами возникают после развода, а пострадавшими, чаще всего, оказываются женщины.