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  12 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Во Внутренней Монголии организованы бесплатные курсы национальных ремесел (фото)

CA-NEWS (MNG) - С 2017 года в хошуне Хэшигтэн городского округа Чифэн автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) проводится перепрофилирование традиционных национальных ремесел на производство продукции для бурно развивающегося туристического сектора, сообщает Синьхуа.

Здесь организованы бесплатные ремесленные курсы для безработных, выпускников вузов и бедного населения, на которых обучают декоративной отделке кожи, плетению макраме, монгольской вышивке. Подобные меры помогают бороться с бедностью, создавать новые предприятия, повышать благосостояние местных жителей.

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