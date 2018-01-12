Сильнее всего от стихии пострадали Астана, Павлодарская и Карагандинская области

- От стихии 11 января сильнее всего пострадали Астана, Карагандинская и Павлодарская области.

Согласно информации РГП "Казахавтодор", утром 12 января были сняты ограничения по движению автотранспорта в Карагандинской и Павлодарской областях. По-прежнему закрыты:

"Астана – Коргалжын" км 19-180, уч. Астана – п. Коргалжын;

"Астана – Ерейментау – Шидерты" км 16-205, уч. Астана – граница Павлодарской обл. А также км 205-259, уч. граница Акмолинской обл. – п. Шидерты.

"Астана – Кабанбай батыра", уч. км 16-51, уч. Астана – с. Нура.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова, патрулирование дорог и их расчистка от заносов продолжаются.

Астана

За минувшие сутки на пульт "112" поступило более четырёх тысяч звонков о необходимости оказания помощи и получения консультаций. Зарегистрировано семь случаев срыва кровли зданий.

Было три случая отключения электроснабжения: в посёлке Ильинка остались без света 10 домов, а также ЖК "Ситилайк", "Жагалау-3". В 14.00 11 января электроснабжение восстановили полностью.

Сотрудники ДЧС вели патрулирование объездных трасс и периметра Астаны. Эвакуировали 149 человек (из них 17 детей), отбуксировали 66 единиц техники. Всего в аварийно-спасательных работах задействовали более 200 сотрудников и 40 единиц техники от ДЧС столицы.

Решением акима Астаны от 11 января 2018 года за №09-1 в столице была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. В кризисном Центре ДЧС организовали оперативный штаб.

Коммунальщики на сейчас убрали 35 тысяч кубометров снега и посыпали 565 кубометров песка.

Карагандинская область

Сорвало кровлю с пяти объектов. Жертв и пострадавших нет, на местах работают комиссии.

Эвакуировано 183 человека, из них один ребенок. Отбуксировано четыре единицы техники. Задействовано 40 сотрудников и 17 единиц техники департамента по ЧС Карагандинской области.

Павлодарская область

По состоянию на 23.00 11 января на пульт "112" поступило более четырёх тысяч звонков о необходимости оказания помощи и получения консультаций.

Зарегистрировано 11 случаев срыва кровли объектов. В кризисном Центре ДЧС Павлодарской области организовали оперативный штаб, предусмотрены более 100 пунктов обогрева.

Силами ДЧС проводились аварийно-спасательные работы по вызволению людей и автотранспорта из снежных заносов в Екибастузском, Иртышском, Железинском, Лебяженском, Успенском, Актогайском, Качирском районах. Всего эвакуировано 169 человек (из них девять детей) и отбуксировано 38 единиц техники.

Ночью 12 января наблюдалось скопление автотранспорта:

в районе п. Щидерты (около 33 единиц техники и 115 человек);

в районе с. Железинка (около 51 единицы техники, 157 человек), которых разместили в профлицее, в кафе "Эльнур", в школе-интернате и средней школе №3 с. Железинка;

на рубеже возле с. Акку (около 30 а/м, 68 человек).

ДЧС развернул четыре пункта обогрева: в акимате Ямышево, сельском ДК "Чёрное", колледже с. Акку, придорожном кафе "Рахат" на границе с ВКО. Дороги чистят восемь единиц спецтехники.

Всего в аварийно-спасательных работах совместно с местными исполнительными органами и местной полицейской службой было задействовано более 40 сотрудников и 12 единиц техники ДЧС, сообщает Informburo.kz.