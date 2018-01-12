Узбекистан за год сократил объём добычи нефти на 6,3 %

CA-NEWS (UZ) - Объем добычи «черного золота» в Узбекистане по итогам минувшего года сократился на 6,3 % к уровню 2016-го, достигнув отметки в 806 тысяч тонн. Газа в стране добыли на полпроцента больше к предыдущему показателю – 56,417 миллиарда кубических метров. Таковы официальные данные, озвученные республиканским госкомитетом по статистике.

"Добывающая промышленность Узбекистана показала прирост добычи газа на полпроцента к значению 2016 года, тогда как добыча сырой нефти сократилась в стране на 6,3 процента", — констатировали в пресс-службе ведомства.

Национальный оператор по добыче и переработке углеводородного сырья – «Узбекнефтегаз» – проинформировал ранее о том, что по итогам наступившего года объем добычи природного газа в государстве может увеличиться на 17 процентов к уровню 2017 года, достигнув значения в 66 миллиардов кубических метров. Специалисты государственной компании пояснили тогда, что это может произойти благодаря успешным разработкам месторождений при непосредственном участии зарубежных структур.

Как известно, на протяжении последних нескольких лет Узбекистан систематически сталкивается с острой нехваткой бензина и некоторых иных нефтепродуктов. Суммарная мощность трех республиканских НПЗ достигает на данный момент примерно 10 миллионов тонн, но по причине существенного сокращения запасов сырья на активных месторождениях страны объемы добычи «черного золота» и газового конденсата неуклонно снижаются.

Загрузка производственных мощностей республиканских НПЗ достигает в итоге всего 60-ти процентов. Для обеспечения полного их снабжения с этого года узбекские власти намерены импортировать нефть из Казахстана и России – в общей сложности до миллиона тонн. Сырье будет следовать по нефтепроводу из Омска в Чимкент через Павлодар.

В середине весны минувшего года в Узбекистане начали строить Джизакский НПЗ, призванный перерабатывать до пяти миллионов тонн углеводородов за год. Речь идет о топливе, которое будет поступать из России и Республики Казахстан, уточнили в ведомстве. Общая стоимость проекта составляет 2,2 миллиарда долларов, а полное завершение работ по строительству запланировано на 2021 год. В качестве генерального подрядчика выступает контролируемая Газпромбанком структура Enter Engineering, передает Pronedra.ru.