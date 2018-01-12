Добыча нефти в Казахстане в 2017 году выросла до рекордных 86,2 млн тонн

CA-NEWS (KZ) - Добыча нефти в Казахстане, крупнейшей нефтедобывающей стране Центральной Азии, составила в 2017 году рекордные 86,2 миллиона тонн по сравнению с 78 миллионами тонн в 2016-м, и в этом году власти ожидают добычу на этом же уровне или выше, сказал министр экономики Тимур Сулейменов.

“Нас можно всех поздравить и сказать спасибо нашим нефтяникам: 86,2 (миллиона тонн) - это рекордный объем добычи нефти за всю историю нашей страны”, - сказал министр на брифинге.

Он добавил, что рост нефтедобычи существенно помог стране достичь 4-процентного роста ВВП по итогам 2017 года по сравнению с ростом экономики на 1,0 процента в 2016 году.

“Мы планируем, что будет... добыча, примерно, такой же и может даже несколько выше”, - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах на 2018 год.

В прошлом году Казахстан обещал снизить производство нефти на 20.000 баррелей в сутки от показателя в 1,7 миллиона баррелей в сутки, присоединившись к соглашению ОПЕК+ по сокращению добычи для поддержания нефтяных цен, сообщает Рейтерс.

Но министр энергетики Канат Бозумбаев неоднократно говорил о сложностях, которые заключаются в контрактных обязательствах страны перед партнерами - иностранными инвесторами, работающими на крупных нефтегазовых проектах.

Казахстану, в частности, не дает возможности выполнять обязательства растущее производство сырья на гигантском месторождении Кашаган, которое заработало в 2016 году после многолетнего простоя из-за технологических проблем, а также на месторождении Тенгиз.

Кашаган, крупнейшее месторождение в мире из открытых за последние десятилетия и самый дорогостоящий мировой нефтяной проект.

Месторождение разрабатывает консорциум NCOC, объединяющий итальянскую Eni, американскую ExxonMobil, китайскую CNPC, британо-нидерландскую Royal Dutch Shell, французскую Total, японскую Inpex Holdings Inc и казахстанский Казмунайгаз.

Месторождение Тенгиз обеспечивает треть совокупной добычи нефти в Казахстане, втором по величине поставщике сырья на постсоветском пространстве после России.

В капитале Тенгизшевройл 50 процентов принадлежит американской Chevron, 25 процентов - ExxonMobil, 20 процентов - Казмунайгаз и 5 процентов - “дочке” российского Лукойла - Lukarco.