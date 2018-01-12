В Синьцзяне будет создан крупнейший в мире полноповоротный радиотелескоп

CA-NEWS (CA) - Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил проект полноповоротного телескопа с диаметром зеркала 110 метров. Как сообщает газета «Жэньминь жибао», Синьцзянская обсерватория Академии наук Китая несет ответственность за разработку прибора.

В связи с этим, для размещения телескопа был выбран уезд Цзитай области Наньцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района, прибор также называют телескопом Цзитай.

Научный сотрудник государственной обсерватории Академии наук Китая Чжэн Юнчунь отметил, что после строительства телескоп станет крупнейшим полноповоротным в мире радиотелескопом. Благодаря этому прибору появится возможность наблюдать за тремя четвертями небесного пространства, в том числе за центром Млечного пути и районом, расположенным на 12° южнее. Частотный диапазон (150MHz-115GHz) может удовлетворить потребности большинства радиоастрономических исследований.

По информации Обсерватории Синьцзяна, благодаря радиотелескопу будет создана передовая платформа в мире по наблюдению за гравитационными волнами, черными дырами и темной материей. Таким образом, прибор станет единственным крупным радиотелескопом в КНР, а также уникальным оборудованием по астрономическим наблюдениям Китая и мира.