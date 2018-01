Самый возрастной футболист в мире продлил контракт со своим клубом

- Нападающий Кадзуёси Миура продлил контракт с командой второго японского дивизиона «Йокогама», сообщает ВВС. Нападающий, которому 26 февраля исполнится 51 год, начнет 33-й сезон своей профессиональной карьеры.

В прошлом сезоне Миура забил один гол в 12 матчах за «Йокогаму». В марте он стал самым возрастным профессиональным футболистом в истории, побив рекорд обладателя «Золотого мяча»-1956 англичанина Стэнли Мэтьюза.

