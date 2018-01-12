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  12 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пресс-служба президента Узбекистана провела первый прямой эфир с журналистами

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в прямом эфире проходит первая встреча пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с журналистами.

Видеотрансляция в режиме реального времени проходит на сайте телеканала Uzbekistan24.

На встрече пресс-секретарь президента Комил Алламжонов отметил, что подобные встречи будут постоянными и открытыми, что является велением времени.

В ходе встречи журналистам было позволено задавать вопросы пресс-службе президента, что в предыдущие годы почти не практиковалось в Узбекистане.

Напомним, что 33-летний Комил Алламжонов был назначен пресс-секретарём президента 1 декабря прошлого года.

Ранее Комил Алламжонов руководил пресс-службой Государственного налогового комитета.


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