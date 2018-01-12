Пресс-служба президента Узбекистана провела первый прямой эфир с журналистами
- Узбекистан, общество
- 17:23, 12 января 2018
- Просмотров: 950
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в прямом эфире проходит первая встреча пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с журналистами.
Видеотрансляция в режиме реального времени проходит на сайте телеканала Uzbekistan24.
На встрече пресс-секретарь президента Комил Алламжонов отметил, что подобные встречи будут постоянными и открытыми, что является велением времени.
В ходе встречи журналистам было позволено задавать вопросы пресс-службе президента, что в предыдущие годы почти не практиковалось в Узбекистане.
Напомним, что 33-летний Комил Алламжонов был назначен пресс-секретарём президента 1 декабря прошлого года.
Ранее Комил Алламжонов руководил пресс-службой Государственного налогового комитета.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь