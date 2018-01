США должны принять помощь Казахстана в решении проблем с Афганистаном , - The Washington Post

CA-NEWS (KZ) - США следует принять предложение помощи от Казахстана в обеспечении безопасности и развития Афганистана, пишет Тодд Вуд в своей статье "США не сможет решить афганскую проблему в одиночку" (US can't solve Afghanistan problem alone) в издании The Washington Times.

По словам автора статьи Тодда Вуда, США не может решить проблему Афганистана самостоятельно. США и их европейские союзники могут лишь лечить симптомы, отдаляя абсолютную катастрофу ценой крови и больших средств. Основополагающие причины проблемы Афганистана - смесь радикального ислама, трайбализма и экономической отсталости. По его словам, помочь справиться с такой ситуацией могут только страны данного региона. Одна из основных задач, для выполнения которой потребуется приложить много усилий, - вывод афганских полевых командиров из средневековья.

Автор уточняет, что усилия по спасению Афганистана должны исходить от стран региона, которые больше всего выиграют от процветающего и стабильного афганского государства.

"Одной из стран, играющих важную роль в процессе восстановления Афганистана, является Казахстан. Астана приняла обязательство вывести на передний план международного внимания продолжающееся бедствие Афганистана. И я говорю, давайте позволим им помочь нам. Китай проявляет интерес к Центральной Азии и предоставляет удаленный порт для казахстанских товаров. Нет причин, которые бы не позволили Кабулу предоставить маршрут для доставки товаров и грузов из региона в Пакистан и Индию. Проект "Пояса и Пути" президента Си Цзиньпина вытаскивает регион на всех парах на создание современной экономики, основанной на торговле и инвестициях", - пишет Вуд.

По его словам, Казахстан является естественным партнером США по вопросу Афганистана. Недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Трампа гласит, что его администрация "будет работать со странами Центральной Азии, чтобы гарантировать доступ к региону для поддержки наших усилий по борьбе с терроризмом".

"На следующей неделе Трамп встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Вашингтону следует принять предложение помощи Астаны в обеспечении безопасности и развития Афганистана", - заключил автор.