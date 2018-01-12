На фестивале ледяных скульптур в России победили монгольские мастера

- Монгольские мастера снежных скульптур стали победителями международного фестиваля ледяных скульптур, который прошел с 4 по 8 января в российском городе Новосибирск, сообщает Монцамэ.

Фестиваль нынешнего года был организован в честь 125-летия основания Новосибирска. Наша команда, принявшая впервые участие в этом российском традиционном международном фестивале, показала высокий результат.

В фестивале участвовали 15 команд из четырех стран, и монгольская команда заняла высшую ступень пьедестала с произведением «Эхлэл» в номинации «Командное произведение».