На фестивале ледяных скульптур в России победили монгольские мастера
CA-NEWS (MNG) - Монгольские мастера снежных скульптур стали победителями международного фестиваля ледяных скульптур, который прошел с 4 по 8 января в российском городе Новосибирск, сообщает Монцамэ.
Фестиваль нынешнего года был организован в честь 125-летия основания Новосибирска. Наша команда, принявшая впервые участие в этом российском традиционном международном фестивале, показала высокий результат.
В фестивале участвовали 15 команд из четырех стран, и монгольская команда заняла высшую ступень пьедестала с произведением «Эхлэл» в номинации «Командное произведение».
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