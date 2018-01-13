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  13 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Куба осудила высказывания Трампа о "странах-гадюшниках"

CA-NEWS (CA) - МИД Кубы в пятницу резко осудил высказывания президента США Дональда Трампа о "странах-гадюшниках", сообщает РИА Новости.

"Эти высказывания полны ненависти и презрения, они вызывают возмущение у кубинского народа, который гордится тем вкладом, который на протяжении всей своей истории сделали люди и их потомки с разных широт, особенно африканцы и гаитяне, с того момента, как возникла наша национальность", — говорится в опубликованном на сайте газеты Granma заявлении.

Ранее ноту протеста правительству США в связи с высказываниями Трампа направил Сальвадор.

Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения США (NAACP) раскритиковала слова Трампа, назвав их "низшей оценкой его президентства". Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила своего бывшего соперника на выборах, а американский посол в Панаме на фоне скандала подал прошение об отставке. В свою очередь, офис Верховного комиссара ООН по правам человека назвал высказывания главы Белого дома шокирующими и расистским, обеспокоенность также выразил Африканский союз.

В Белом доме не стали отрицать факт такого заявления. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию СМИ представитель президентской администрации Радж Шах заявил, что Трамп "всегда будет бороться за американский народ", в отличие от некоторых политиков, которые "отстаивают интересы других стран".

Сам Трамп позднее признал, что использовал на встрече "крепкие выражения", но "по-настоящему жестким" были не его слова, а "бредовое предложение" по компромиссному соглашению в отношении детей-мигрантов (DACA). Оно, как считает президент, станет для США шагом назад.

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