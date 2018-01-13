Портал для отправки фараонов в загробный мир нашли в пирамиде Хеопса

- Ученые из Миланского технического института (Италия) предположили, что полость, найденная внутри пирамиды Хеопса в 2017 году, является тронным залом. Эта комната может содержать сделанный из метеоритов железный трон, который использовался в ритуале погребения и, согласно верованиям, должен был помочь фараону перейти в загробный мир. Об этом пишет издание Daily Mail.

Археологи из Франции и Японии обнаружили 30-метровую полость в пирамиде Хеопса с помощью мюонной радиографии в рамках проекта Scan Pyramids. Метод сканирования основан на регистрации проходящих через пирамиду пучков мюонов — частиц, возникающих при столкновении космических лучей с земной атмосферой и достигающих поверхности планеты. При прохождении через вещество мюоны подвергаются рассеиванию, и по угловому расхождению можно определить плотность вещества, его состав и обнаружить пустоты.

Показано, что таинственная комната располагается над Большой галереей — коридором, ведущим в усыпальницу фараона. Это говорит о том, что помещение, вероятно, играло важную роль в ритуале погребения. По словам исследователей, оно не выполняет практическую функцию, облегчая нагрузку на галерею, поскольку при строительстве своды последней были достаточно укреплены.

Согласно Текстам пирамид (письменам на стенах помещений), посвященным ритуалу погребения, прежде чем фараон достигнет небесного мира Дуат, он должен сесть на железный трон и пройти с помощью него «небесные врата». По мнению ученых, трон может быть сделан из метеоритного железа, которое широко использовалось египтянами для изготовления предметов, специально предназначенных для правителей.

Пирамида Хеопса построена более 4,5 тысячи лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником Древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 метров). Пирамида является единственным из семи чудес света, сохранившимся до настоящего времени.