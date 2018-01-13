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  13 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США ввели санкции против аятоллы Садика Лариджани и еще четырех иранцев
CA-NEWS (CA) - США ввели санкции еще против пяти физических лиц и девяти организаций за причастность к нарушениям прав человека в Ирана, а также к ракетной программе Тегерана. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В список, в частности, внесен аятолла Садик Лариджани, который является главой судебной системы Ирана. Лариджани — брат спикера иранского парламента Али Лариджани. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в США, а их возможные активы на американской территории замораживаются.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану (Исламская Республика обвиняется в нарушении прав человека, поддержке террористических формирований и военных действий в Сирии и Йемене, а также киберпреступлениях). ​Тогда же он заявил, что не может подтвердить исполнение соглашения по иранской ядерной программе.

Соглашение по иранской ядерной программе было заключено в 2015 году. Кроме Тегерана его подписали США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия. Одним из главных сторонников сделки был президент США Барак Обама. Сменивший его в Белом доме Дональд Трамп критикует заключенное соглашение, указывая, что сделка не выгодна никому, кроме Ирана, при этом ядерную программу Исламская Республика не прекратила.

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