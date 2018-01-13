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  13 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Британии оштрафовали врача, оставлявшего автографы на печени пациентов

CA-NEWS (CA) - Королевский суд Бирмингема оштрафовал британского врача, который выжег лазером свои инициалы на печени двух пациентов, на 10 тысяч фунтов стерлингов (около 13,4 тысячи долларов), пишет газета Independent.

Ранее стало известно, что 53-летний хирург Симон Брэмхолл в 2013 году выжег лазером две начальных буквы своего имени на донорских печенях двух пациентов. Инициалы были обнаружены коллегами доктора во время проведения повторной операции пациентам. Хирург использовал для выжигания инициалов аргоновый лучевой коагулятор, который предназначен для прижигания сосудов для остановки кровотечения. Оставленные метки не нарушают функциональность органа и обычно исчезают со временем.

Судья Пол Фаррер заявил, что несмотря на то, что операции были сложными и долгими, и Брэмхолл устал, этот поступок перерос в "преступное поведение". "То, что вы сделали, было злоупотребление полномочиями и предательством доверия пациентов", — приводит издание слова судьи.

Суд приговорил врача к 12 месяцам общественных работ. Один из пациентов Брэмхолла получил в связи с инцидентом психологическую травму, сообщает издание.

Брэмхолл проработал хирургом в госпитале королевы Елизаветы II в Бирмингеме 12 лет. Он также занимался обучением студентов, аспирантов и исследовательской деятельностью. Хирурга отстранили от врачебной практики сразу после того, как стало известно об обвинении в неэтичном поступке по отношению к пациентам, находившимся под наркозом.

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Комментарии (1)
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baiker
17:08, 13 января 2018
когда под наркозом.мало ли что еще делают эти хирурги.
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