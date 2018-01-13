Российским полицейским разрешили отдыхать в странах Центральной Азии

- МВД России утвердило список зарубежных стран, куда могут поехать в отпуск в 2018 году сотрудники ведомства.

В перечне значатся 13 стран, пребывание на отдыхе в которых сотрудников МВД, включая гражданских служащих, признается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки», сообщает АТОР, ссылаясь на распоряжение министра внутренних дел Владимира Колокольцева, подписанное в конце прошлого года.

Согласно документу, в список вошли страны СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, республики Абхазия и Южная Осетия, а также Вьетнам, Китай и Куба. Таким образом, из пляжных направлений представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам, а «Азербайджан, несмотря на наличие морского побережья, является преимущественно экскурсионным направлением», говорится в сообщении.

Отмечается, что этим перечнем глава МВД предлагает «руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска».