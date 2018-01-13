РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Российским полицейским разрешили отдыхать в странах Центральной Азии
CA-NEWS (CA) - МВД России утвердило список зарубежных стран, куда могут поехать в отпуск в 2018 году сотрудники ведомства.

В перечне значатся 13 стран, пребывание на отдыхе в которых сотрудников МВД, включая гражданских служащих, признается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки», сообщает АТОР, ссылаясь на распоряжение министра внутренних дел Владимира Колокольцева, подписанное в конце прошлого года.

Согласно документу, в список вошли страны СНГ: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, республики Абхазия и Южная Осетия, а также Вьетнам, Китай и Куба. Таким образом, из пляжных направлений представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам, а «Азербайджан, несмотря на наличие морского побережья, является преимущественно экскурсионным направлением», говорится в сообщении.

Отмечается, что этим перечнем глава МВД предлагает «руководствоваться… при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска».

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
lagmanshow
14:07, 13 января 2018
Скоро во всех пляжах Иссык Куля! Пьяные разборки и мордобойство в стиле раз на раз между полицейскими РФ и нашей милицией!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×