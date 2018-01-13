Узбекистан работает над созданием нового инвестиционного климата

- Узбекистан, общество
- 13:19, 13 января 2018
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В ходе пресс-конференции выступил заместитель премьер-министра Узбекистана — руководитель Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма Сухроб Холмуродов.
«Без определенных условий ни один инвестор никогда ни в одну страну не придет. Мы сейчас изучаем опыт многих передовых стран, в особенности Сингапура и ОАЭ. В настоящее время мы работаем над созданием нового инвестиционного климата. Инвестиционный климат подразумевает предоставление льгот, преференций и возможностей для каждого инвестора», - отметил заместитель премьер-министра.
«Мы отказались от практики ежегодной разработки инвестиционных программ без тщательного планирования, применения единой концепции формирования долгосрочных идей и задач инвестиций. Отныне будут разрабатываться государственные программы развития сроком на 10−15 лет», - добавил Сухроб Холмуродов в ходе выступления.