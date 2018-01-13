В Казахстане запустили единую систему правовой информации
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане запустили единую систему правовой информации. На сайте zan.gov.kz будут публиковать нормативно-правовые акты с изменениями и дополнениями.
Для пользователей сайта создали фильтр, благодаря которому можно найти документ легко и быстро
"Единая система правовой информации создана с целью консолидации законодательства Республики Казахстан в электронном виде и предоставления доступа как к эталонной, так и к справочной информации. Для этого были объединены информационная система эталонного контрольного банка нормативных правовых актов и система "Әділет", – сообщается на сайте Министерства юстиции.
На сайте информационно-правовой системы внесли изменения в интерфейс и расширили функционал. Теперь посетители могут комментировать и давать оценку текстам нормативных правовых актов. Такая возможность будет только у зарегистрированных пользователей.
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