Казахстанская студентка погибла в Китае, выпав с 14-го этажа

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская студентка погибла в Китае. Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков рассказал подробности случившегося, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МИД, инцидент произошел 1 декабря. В тот вечер 18-летняя студентка со своей подругой находилась на дне рождения своего знакомого - гражданина Пакистана. "По имеющимся у нас данным, погибшая девушка в день гибели находилась с подругой в гостях у своего знакомого, гражданина Пакистана, и его друга. Спустя какое-то время девушка выпала из окна 14-го этажа и разбилась", - сообщил Жайнаков.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД, двух парней, находившихся в тот вечер вместе с девушками, арестовали. "После случившегося полиция начала разбирательство. Двоих граждан Пакистана арестовали. Один из них по-прежнему находится под арестом, а второй находится под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется расследование", - сообщил Жайнаков.

Подруга погибшей - также студентка из Казахстана. Они учились на параллельных курсах в одном из университетов города Сучжоу. "О самих гражданах Пакистана известно крайне мало, информация в интересах следствия не разглашается", - добавил Жайнаков.

"Наши дипломаты генерального консульства в Шанхае сразу после получения информации о случившемся связались с родственниками, оповестили о трагедии и оказали всю необходимую в такой ситуации помощь в организации доставки тела девушки в Казахстан. Вопрос находится на особом контроле у казахстанских дипломатов. Кроме того, родственникам девушки предоставлен местный адвокат. Тело девушки было доставлено в Казахстан 25 декабря. Родители ждут окончания расследования, которое установит обстоятельства смерти их дочери", - заключил руководитель пресс-службы МИД.



