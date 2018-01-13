Казахстан превысил объёмы добычи нефти, оговорённые в соглашении ОПЕК+

- Казахстан нарушил обязательства по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает Astana TV со ссылкой на агентство Bloomberg.

По информации Министерства национальной экономики РК, объёмы добычи нефти в 2017 году достигли рекордных 86 млн тонн. Как подсчитали эксперты Bloomberg, республика увеличила добычу примерно на 130 тысяч баррелей в день в ноябре и декабре 2017-го. Рост объёмов добычи составил 10,5%.

По данным Минэнерго РК, страна планирует увеличить производство в 2018 году до 87 млн тонн. Аналитики Bloomberg пояснили: "Это означает, что уровень производства достигнет 1,81 млн баррелей в день, хотя в рамках соглашения ОПЕК+ обозначена планка 1,74 млн баррелей в день".

"Страна старается выполнить свои обязательства с момента запуска соглашения в январе прошлого года. Казахстан намерен продолжать работать с ОПЕК и со своими союзниками, учитывая контрактные обязательства перед партнёрами-инвесторами, которые работают над разработкой крупных нефтегазовых месторождений", – ответили на вопросы агентства в Министерстве энергетики РК.

Ранее Казахстан уже обвиняли в нарушении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Однако министр энергетики РК Канат Бозумбаев отметил, что республика выполняет свои обязательства. Более того, Казахстан оговорил условия, при которых сможет превысить оговорённые в рамках сделки ОПЕК+ объёмы добычи нефти.