Президент Туркменистана провёл первое в 2018 году заседание Кабинета Министров

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл первое в наступившем году заседание Кабинета Министров, на котором были обсуждены основные вопросы государственной политики, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Остановившись на проекте Выставочного центра в «Авазе», глава государства подчеркнул, что все возводимые на побережье Каспия объекты должны отличаться оригинальностью, гармонично вписываться в общий архитектурный ансамбль туристической зоны. При проектировании зданий, предназначенных для проведения деловых форумов и встреч высокого уровня, следует соблюдать международные стандарты, указал Президент, дав вице-премьеру соответствующие поручения на этот счёт.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов определил повышение урожайности пшеницы и хлопка, улучшение мелиоративного состояния пахотных земель, их обеспечение водой для полива в числе главных задач отрасли, которые выступают также ключевыми направлениями развёрнутой в Туркменистане аграрной реформы. Глава государства поручил вице-премьеру провести все сезонные сельскохозяйственные кампании в оптимальные сроки. Конкретные указания были также даны относительно внедрения передовых методов агротехники в растениеводческом секторе АПК.

Указав на необходимость дальнейшего развития инфраструктуры индустрии стройматериалов с задействованием лучшего мирового опыта, внедрения в этой области передовых технологий и новаций, Президент поручил вице-премьеру держать под постоянным контролем вопросы функционирования данного стекольного комбината.

Заострив внимание на вопросах энергетического сотрудничества, глава государства отметил, что здесь стратегическим приоритетом является диверсификация энергоресурсов, создание новой инфраструктуры.

Глава государства поручил принять все необходимые меры по подготовке и проведению на высоком организационном уровне международного авторалли «Амуль-Хазар 2018», велопробега и легкоатлетического кросса по этому маршруту.

Завершая заседание, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал всем его участникам больших успехов в работе, а туркменскому народу – благополучия в год, проходящий под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».