Шавкат Мирзиёев раскритиковал деятельность новостного агентства "Жахон"

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал деятельность информационного агентства "Жахон" при МИД РУз и предложил создать на его базе новый медиа-центр, сообщили местные СМИ.

11 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на совещании, посвященном деятельности Министерства иностранных дел и посольств страны за рубежом. В своем выступлении глава государства коснулся задач, определенных в Стратегии действий по развитию Узбекистана.

В частности, речь шла о необходимости усилить системную и адресную информационно-разъяснительную работу, сообщает 1news.uz.

По словам президента, иностранные партнеры пока недостаточно осведомлены о проводимых в стране кардинальных преобразованиях

и реформах, приоритетах внутренней и внешней политики, создаваемых новых благоприятных условиях для бизнеса и инвестиций.

"Информационное агентство "Жахон" при Министерстве иностранных дел сегодня не в полной мере справляется с возложенными на него задачами. В этой связи считаю необходимым на базе "Жахон" создать современный медиа-центр, оснастив его самой передовой техникой и укомплектовав молодыми квалифицированными специалистами", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ответственность за этот вопрос возложена на заместителя премьер-министра С.Холмурадова.

Кроме того, глава государства отметил, что в Министерстве иностранных дел надо создать отдельное подразделение по связям с общественностью и СМИ. Руководитель этого подразделения должен стать официальным представителем внешнеполитического ведомства — "рупором" внешней политики страны.