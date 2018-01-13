Прокуратура Узбекистана обнародовала окончательную версию гибели трех девочек от лекарства в Ташкенте

- В ходе расследования было установлено, что дети отравились препаратом для снижения артериального давления, находившемся в домашней аптечке, сообщает Nuz.uz

Как пояснил представитель городской прокуратуры Бобыр Дехканов, продолжается расследование по делу о гибели несовершеннолетних Мунисы, Мухлисы и Мохиры Касымовых.

В ходе следствия установлено, что 8 ноября 2017 года З.Муминов доставил в Ташкентскую городскую поликлинику №21 своих дочерей Мунису (2010 г.р.). Мухлису (2011 г.р.) и Мохиру (2013 г.р.) Касымовых с жалобами на боли в области живота и непрекращающуюся рвоту, которые по назначению врача поликлиники приняли лекарственные препараты «Креон», «Смекта», «Имудон» и «Церукал».

В тот же день к 21:00 часам состояние самой младшей из сестер – Мохиры Касымовой резко ухудшилось, в связи с чем она была доставлена в реанимационное отделение 2-ой Республиканской педиатрической больницы. Две другие сестры – Муниса и Мухлиса Касымовы этим же вечером были госпитализированы в реанимационное отделение НИИ Эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. Несмотря на усилия врачей, все три девочки скончались в медучреждениях, куда были доставлены.

Согласно заключению ряда судмедэкспертиз от 16 ноября смерть детей наступила в результате интоксикации организма от лекарственного препарата «Эналаприл», а также острой сердечно-сосудистой недостаточности. В рамках уголовного дела из квартиры Касымовых были изъяты образцы пищевых продуктов и лекарства «Энам», «Диосмектит», «Имудон», «Креон», «Метоклопамид», «Димедрол» и др. В аптеке «FarmMedServis» органами прокуратуры была проведена контрольная закупка лекарств «Метоклопрамид», «Креон», «Имудон», «Диоксимектит», которые накануне покупал отец девочек. Также из столовой «Осиё Нур», в которой сестры Касымовы накануне ели шашлык, были изъяты образцы пищевых продуктов.

В ходе следствия были допрошены родители и бабушка сестер Касымовых, а также врачи и медсестры семейной поликлиники №21, 2-ой Республиканской педиатрической больницы, НИИ Эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний и работники аптеки «FarmМedServis» и столовой ООО «Осиё Нур».

«Как удалось выяснить, девочки отравились лекарственным препаратом «Энам», действующим веществом которого является Эналаприл. Данный препарат хранился в домашней аптечке Касымовых и по всей вероятности принадлежал бабушке девочек. По неосторожности дети приняли данный препарат в достаточно большой дозе, что и спровоцировало интоксикацию организма и остановку сердца», – прокомментировал Бобыр Дехканов.

Представитель прокуратуры также пояснил, что ранее озвученная неофициальная версия об ошибке сотрудника аптеки не подтвердилась. Накануне отец девочек по рецепту приобретал в аптеке только препараты, назначенные при отравлении – «Креон», «Метоклопрамид», и т.п. Препарат, которым отравились дети, хранился в домашней аптечке.

Как уточнили в ведомстве, на данный момент, по-прежнему, ведется расследование уголовного дела, назначены комплексная судебно-медицинская, фармацевтическая и химическая экспертизы для установления дозы препарата, повлекших смерть сестёр Касымовых. Кроме того, по вопросу правомерности действий медицинских работников нескольких больниц в Минздраве назначена служебная проверка.