WSJ сообщила о выплате $130 тыс. порноактрисе за сокрытие связи с Трампом

- Адвокат Дональда Трампа за месяц до выборов президента США в ноябре 2016 года договорился о выплате бывшей порноактрисе ​Стефани Клиффорд $130 тыс. в рамках соглашения о неразглашении информации о предположительной интимной связи с Трампом. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Адвокат Трампа Майкл Коэн, один из ведущих адвокатов Trump Organization, договаривался о выплате с адвокатом порноактрисы Стефани Клиффорд в октябре 2016 года. Источники газеты утверждают, что в интимные отношения Трамп и Клиффорд вступили в июле 2006 года на турнире по гольфу на озере Тахо в Калифорнии. Трамп женился на Мелании Трамп в 2005 году.

Клиффорд в частных беседах говорила, что встреча с Трампом состоялась после их знакомства на турнире, пишет Wall Street Journal.

«Это старые, циркулировавшие ранее сообщения, которые были категорически опровергнуты перед выборами», — сообщил WSJ чиновник Белого дома. Он отказался отвечать на вопросы о соглашении с Клиффорд. Майкл Коэн в своем комментарии не стал обсуждать выплату $130 тыс., но сказал: «Президент Трамп снова решительно отрицает любые подобные связи с мисс Дэниэлс [псевдоним Клиффорд]». Коэн добавил, что эта «ложная история последовательно отрицалась всеми сторонами с 2011 года».

Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что осенью 2016 года Клиффорд вела переговоры с телеканалом ABC о возможном участии в передаче «Доброе утро, Америка», она собиралась рассказать о возможной связи с Трампом. В итоге Клиффорд отказалась от участия в передаче.

В статье также говорилось, что компания — издатель таблоида National Enquirer заплатила бывшей модели Playboy Карен Макдугал $150 тыс. за рассказ о возможных связях с Трампом, на тот момент кандидатом в президенты от республиканцев. В итоге таблоид историю Макдугал так и не опубликовал. Официально издатель National Enquirer объяснил выплату средств гонораром Макдугал за колонки о фитнесе и появление на обложке журналов.

Клиффорд не ответила на вопросы WSJ. Ее адвокат Кит Дэвидсон отказался комментировать работу со своими клиентами. Источники WSJ утверждают, что деньги были отправлены на счет Дэвидсона в City National Bank в Лос-Анджелесе.

Газета The Washington Post в октябре 2016 года опубликовала видеозапись, сделанную в 2005 году, на которой Дональд Трамп рассказывал ведущему Билли Бушу о неудачной попытке соблазнения замужней женщины. Трамп впоследствии отрицал все обвинения в неуместном поведении и извинялся за свои слова, называя их «шутками в раздевалке».