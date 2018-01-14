Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретится в США с главой ООН Антониу Гутерришем

- Узбекистан, политика
- 12:19, 14 января 2018
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Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 14-21 января 2018 года посетит США, сообщила пресс-служба МИДа.
В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций узбекская делегация примет участие в мероприятиях Совета Безопасности ООН – тематическом брифинге «Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия» и открытых дебатах министерского уровня на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития», проведет встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министрами иностранных дел ряда иностранных государств.
Программой визита также предусмотрены узбекско-американские переговоры в Вашингтоне.