РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретится в США с главой ООН Антониу Гутерришем
CA-NEWS (UZ) - Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в мероприятиях Совбеза ООН, встретится с главой ООН Антониу Гутерришем и министрами иностранных дел ряда стран.

Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 14-21 января 2018 года посетит США, сообщила пресс-служба МИДа.

В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций узбекская делегация примет участие в мероприятиях Совета Безопасности ООН – тематическом брифинге «Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия» и открытых дебатах министерского уровня на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития», проведет встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

Программой визита также предусмотрены узбекско-американские переговоры в Вашингтоне.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×