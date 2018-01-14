Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретится в США с главой ООН Антониу Гутерришем

- Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в мероприятиях Совбеза ООН, встретится с главой ООН Антониу Гутерришем и министрами иностранных дел ряда стран.

Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 14-21 января 2018 года посетит США, сообщила пресс-служба МИДа.

В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций узбекская делегация примет участие в мероприятиях Совета Безопасности ООН – тематическом брифинге «Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия» и открытых дебатах министерского уровня на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития», проведет встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

Программой визита также предусмотрены узбекско-американские переговоры в Вашингтоне.