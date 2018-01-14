Узбекистан намерен арендовать интернет-каналы "Туркментелекома"

- Узбекистан изучает альтернативные каналы доступа к интернету с помощью возможностей Туркменистана, Ирана, Кыргызстана и Китая.

Уже к концу 2018 года, с ведущими операторами связи этих государств будет согласована закупка и аренда соответствующих каналов связи, сообщает информационное агентство ORIENT.

Узбекистан намерен присоединиться к внешним каналам всемирной паутины для увеличения охвата пользователей и ускорения работы интернета. Сегодня главная телекоммуникационная компания страны «Узбектелеком» получает доступ в сеть через предприятие «Казахтелеком».

В настоящее время Туркменистан обладает всеми необходимыми технологиями для обеспечения высокоскоростным интернетом не только своего населения, но и соседних стран.

В Ашхабаде скорость передачи информации достигает 20 Гигабит/с. Благодаря модернизации коммуникационных сетей объем данного индекса в ближайшее время должен составить 100 Гбит/с.