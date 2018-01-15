В Узбекистане передано в суд дело о хищении средств, выделенных детдому

- Прокуратура Ферганской области Узбекистана сообщила о завершении расследования уголовного дела по факту хищения денег, выделенных правительством и международными организациями Дому милосердия № 1 в городе Маргилане, где живут дети-сироты.

Дело направлено в суд. В отношении бывшего руководителя и нескольких сотрудников дело расследовалось по статьям «Хищение путем присвоения или растраты» и «Злоупотребление властью или должностными полномочиями», передает centralasian.org.

В конце декабря прошлого года сообщалось о том, что силовые органы Ферганской области возбудили уголовное дело по факту хищения денег, выделенных правительством и международными организациями Дому милосердия №1 в городе Маргилане, а также по предполагаемым случаям сексуального и физического насилия в отношении воспитанников учреждения.

Следователи изучили сообщения о возможном сексуальном и физическом насилии в отношении воспитанников учреждения. Однако расследование по данному делу было остановлено в связи с отсутствием достаточных доказательств и жалоб со стороны воспитанников детдома.

– Жалоб от воспитанников детдома относительно сексуального насилия не поступило, поэтому правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело. Кроме того, были разговоры о том, что руководство Дома милосердия превратило это место в притон. Однако уголовное дело было возбуждено в основном по факту хищения денег, – сказал источник в силовых органах Ферганской области.

Ранее сообщалось о том, что в маргиланском детском доме следователи проводили беседы с воспитанниками, а некоторых девочек-подростков отправляли на осмотр к гинекологу. Источник сообщал о том, что охранник и директор Дома милосердия №1 Кахрамон Орипов взяты под арест. Двое заместителей Орипова, главный бухгалтер и 10 воспитателей детдома уволены, в отношении них также заведены уголовные дела.