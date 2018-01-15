В Турции самолет Pegasus Airlines при посадке выехал за пределы полосы и чуть не упал в море (фото, видео)

- Азия и мир, происшествия
- 9:22, 15 января 2018
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CA-NEWS (CA) - Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Трабзона на северо-востоке Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk.
Самолет лоукостера Pegasus Airlines, на борту которого находилось 168 пассажиров и членов экипажа, вылетел из Анкары и приземлился на побережье Черного моря вечером в субботу.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные власти. Пассажиры лайнера были эвакуированы.
Причина инцидента в настоящее время расследуется.
Государственное Анатолийское информагентство сообщает, что на борту началась паника, с которой экипаж никак не мог справиться.
На фотографиях видно, что самолет лежит носом вниз на склоне утеса в нескольких метрах от воды.
После инцидента аэропорт был закрыт на несколько часов для проведения расследования.
В заявлении, распространенном после аварии авиакомпанией Pegasus Airlines, сообщается лишь, что у самолета «был инцидент на взлетно-посадочной полосе», когда он приземлился в Трабзоне.