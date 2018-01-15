На севере Казахстана имамы призвали к отказу от «излишеств» на поминках

- В Северо-Казахстанской области имамы приняли решение запретить «излишества» и богато накрытые столы во время поминок и проведения других связанных с религией обрядов. Собрание имамов прошло 12 января в мечети «Кызылжар» в Петропавловске.

По словам имамов, цель принятого ими решения — положить конец расточительству, противоречащему канонам шариата, и облегчить материальную нагрузку на семьи, которые лишились родных и проводят поминальные обеды.

Имамы сообщили, что налагают запрет на дорогостоящие угощения во время поминальных обедов, на предоставление участвовавшим в ритуале погребения людям дорогих вещей, одежды, ковров. За исполнением этого решения, как сообщается, обязаны будут следить имамы областной, городских, районных и сельских мечетей, а также муллы и хаджи.