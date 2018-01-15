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  15 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан экспортировал в прошлом году овощей и фруктов на $708 млн
CA-NEWS (UZ) - Объем экспорта плодоовощной продукции и продуктов ее переработки составил $708,8 млн. Соответственно, наблюдается увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6%, передает uz24.uz.

Такие данные опубликованы в предварительном обзоре Госкомстата «Внешняя торговля» за период январь-декабрь 2017 года.

Из общего объема плодоовощной продукции и продуктов ее переработки доля плодов и ягод составляет 35,9% (увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,0%), овощи - 30,7% (на 18,6%), виноград – 22,5% (на 12,2%), продукты переработки плодов и овощей - 4,1% (на 49,9 %).

Основными внешнеторговыми партнерами являются Казахстан (из общего объема – 46,4%), Россия (18,0%), Афганистан (6,6%), Китай (5,7%), Турция (4,5%), Кыргызстан (4,3%) и Ирак (1,7%).

По итогам 2017 года доля объема экспорта плодоовощной продукции и продуктов ее переработки в общем объеме экспорта составляет 5,1 процента.

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