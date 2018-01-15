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  15 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В пермской школе произошла драка с ножами между учениками: 6 человек пострадали

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере пять человек пострадали в результате конфликта в пермской школе, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

По его данным, инцидент произошел утром, ученики городской школы получили ножевые ранения.

По предварительной информации, число пострадавших составляет от пяти до восьми человек.

Ранее в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона сообщили, что учитель и пять учеников школы № 127 в Перми пострадали в понедельник в результате нападения на них двух молодых людей, налетчики задержаны.

«Шесть пострадавших, всех забрала скорая помощь. Здесь работают восемь медицинских бригад «скорой», - сказал собеседник агентства.

Очевидцы рассказали РБК, что при нападении пострадали учитель и ученики 4Б класса. Учащихся школы после нападения эвакуировали в расположенный поблизости торговый центр «КИТ».

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