В Туркменистане создан оргкомитет по проведению международного авторалли

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 12 января подписал Постановление о создании организационный комитет по проведению международного авторалли «Амуль-Хазар 2018», сообщает пресс-служба главы государства.

«В целях популяризации исторического и современного значения Великого Шёлкового пути, археологических и культурно-исторических памятников страны, национального наследия и материальных ценностей, а также физкультуры и спорта, активного внедрения в общество принципов здорового образа жизни, широкого привлечения подрастающего поколения к занятиям спортом, дальнейшего приумножения международного спортивного авторитета страны президент Туркменистана подписал Постановление, предписав создать организационный комитет по проведению международного авторалли «Амуль-Хазар 2018», велопробега и легкоатлетического кросса и утвердить его состав», - говорится в сообщении.

Документом предписано Государственному комитету по спорту совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, хякимликами велаятов и города Ашхабада в месячный срок подготовить и утвердить регламент проведения вышеуказанных спортивных мероприятий, согласовав с соответствующими заместителями председателя кабинета министров Туркменистана.