В Сурхандарьинской области приготовили самый большой плов - 8 тонн

- В Денауском районе Сурхандарьинской области отметили День защитников Родины приготовлением самого большого в мире плова - 8 тонн.

Всего четыре месяца прошло с тех пор, как ташкентские повара приготовили 8 сентября на Фестивале традиционной культуры O’zbegim рекордный плов, чистый вес которого составил 7360 кг. Однако коллеги из Сурхандарьи сумели побить этот рекорд, приготовив 14 января 8 тонн плова.

Плов готовился в том же казане, что и в прошлый раз. Для этой цели он был специально привезен из Ташкента. Мега-казан из чугуна, выполненный специалистами Алмалыкского горно-металлургического комбината, имеет диаметр 4,2 метра, весит свыше 7 тонн и вмещает более 8 000 литров.

В процессе приготовления плова участвовали 46 поваров. Как сообщает УзА, готовый плов был распределен среди военнослужащих, воспитанников школ-интернатов, больных, инвалидов и малообеспеченных семей.