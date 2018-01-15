В казахстанском фонде «Самрук-Казына» вдвое сократили количество управляющих директоров

CA-NEWS (KZ) - Утверждена новая структура АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», сообщает пресс-служба фонда.

«Решением правления утверждена новая структура АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына». Согласно новой структуре сокращено количество управляющих директоров с десяти до пяти, уменьшено количество департаментов и структурных подразделений с 37 до 27, а также введена одна штатная единица заместителя председателя правления», - сообщается в распространенной информации.

Новая структура введена в действие с 11 января текущего года.

Сообщается, что акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - фонд, единственным акционером которого является правительство Республики Казахстан.

Активы Фонда составляют порядка 67,4 миллиарда долларов. В группу компаний АО «Самрук-Казына» входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики, машиностроения и недвижимости.

Напомним, окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV (номинальная стоимость, которых составляет $5,2 млрд), принадлежащих фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», в пользу молдавских бизнесменов Анатолия и Габриэля Стати.

«Трибунал, созданный под эгидой торговой палаты Стокгольма, установил, что Казахстан нарушил свои международные обязательства относительно справедливого отношения к инвестициям молдавского бизнесмена Стати и присудил ему более $500 млн в виде возмещения ущерба и судебных издержек», - говорится в сообщении.

Вознаграждение было полностью поддержано двумя уровнями судебной системы Швеции, включая Верховный суд Швеции. Однако правительство Казахстана отказалось выполнять свои обязательства.

21 декабря Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями дела сообщил, что Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на $22 миллиарда из-за судебных разбирательств. Активы Нацфонда, где копятся поступления, также были заморожены по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против правительства Казахстана. Национальный банк Казахстана в свою очередь подал иск против BNY Mellon, отмечало агентство.

65-летний бизнесмен Анатол Стати — основатель нефтегазодобывающей компании Ascom Group S.A. Она занималась разведкой нефти и газа на территории Туркменистана и Казахстана.