Узбекистан не планируют отказываться от системы прописки

- Узбекистан, общество
- 13:22, 15 января 2018
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Отвечая на вопрос журналистов заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Ташходжаев заявил на брифинге 12 января, что «для полной отмены системы прописки необходима большая подготовительная работа», передает centralasain.org.
По словам чиновника, проблему прописки устранит сбалансированное социально-экономическое развитие всех регионов страны.
Также Улугбек Ташходжаев прокомментировал изменения, которые планируется внести в правила паспортной системы согласно проекту Госпрограммы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Проектом запланирована отмена ограничений, связанных с пропиской, при получении паспорта, обучении, трудоустройстве и реализации других конституционных прав граждан. Дополнительно намечено упростить процедуру временной регистрации граждан, привлекаемых к сезонным работам, в том числе отменить требование о заключении с ними договора об аренде жилья или о бесплатном пользовании жильем.
По словам Ташходжаева, так как действующий порядок причиняет неудобства для населения, власти планируют облегчить его.