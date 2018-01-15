Узбекистан не планируют отказываться от системы прописки

- Главное управление миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана сообщило о том, что полностью отказаться от системы прописки пока невозможно. В МВД республики считают, что проблема прописки исчезнет по мере роста «сбалансированности развития» регионов страны.

Отвечая на вопрос журналистов заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Ташходжаев заявил на брифинге 12 января, что «для полной отмены системы прописки необходима большая подготовительная работа», передает centralasain.org.

По словам чиновника, проблему прописки устранит сбалансированное социально-экономическое развитие всех регионов страны.

Также Улугбек Ташходжаев прокомментировал изменения, которые планируется внести в правила паспортной системы согласно проекту Госпрограммы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Проектом запланирована отмена ограничений, связанных с пропиской, при получении паспорта, обучении, трудоустройстве и реализации других конституционных прав граждан. Дополнительно намечено упростить процедуру временной регистрации граждан, привлекаемых к сезонным работам, в том числе отменить требование о заключении с ними договора об аренде жилья или о бесплатном пользовании жильем.

По словам Ташходжаева, так как действующий порядок причиняет неудобства для населения, власти планируют облегчить его.