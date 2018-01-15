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  15 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Google объявил Путина победителем президентских выборов 2018 года

CA-NEWS (CA) - В ответ на запрос о президентских выборах 2018 года поисковая система Google показывала виджет, в котором действующий президент Владимир Путин был уже указан в качестве победителя предстоящих в марте выборов.

Выдача такого «прогноза» происходила при разных вариантах запроса, в том числе на английском и немецком языках.

Дольше всего система называла Путина уже состоявшимся победителем на запрос «Президентские выборы 2018 победитель».

Виджет, который выдавал информацию о победе Путина на выборах, брал информацию из Википедии. После публикации первых сообщений СМИ о «прогнозе» Google по указанным поисковым запросам виджет перестал появляться на странице выдачи.

Как пояснил РБК исполнительный директор российского отделения Викимедиа (обеспечивает поддержку Википедии) Станислав Козловский, ошибка в Google произошла из-за того, что кто-то из пользователей подредактировал статью в онлайн-энциклопедии, касающуюся грядущих выборов в России. Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант. По словам Козловского, через 20 минут участники проекта устранили ошибку. На данный момент и в Google, и Википедии нет упоминания Путина как победителя выборов 2018 года.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. По состоянию на 14 января ЦИК официально зарегистрировала двух кандидатов: от КПРФ Павла Грудинина и от ЛДПР Владимира Жириновского. Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его штаб 5 января начал сбор подписей. Уже 12 января ​пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов заявил, что штаб собрал ​408 тыс. подписей в поддержку Путина при необходимых по закону 300 тыс. Позже Кондрашов заявил, что сбор подписей продолжится, поскольку в стране оказалось очень много желающих поддержать кандидатуру действующего президента.

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