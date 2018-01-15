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  15 января 2018
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Торт за $179 тысяч: Жених - внук шымкентского олигарха, невеста - внучатая племянница Назарбаева
Предыстория: На свадьбе в Шымкенте подали роскошный торт за $179 тыс. (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) - 14 января в отеле Rixos в Шымкенте прошла свадьба внука шымкентского олигарха Серикжана Сейтжанова - Амиржана — и дочери влиятельного казахстанского бизнесмена, племянника президента Казахстана Кайрата Сатыбалды – Аружан.

Дед жениха Серикжан Сейтжанов, казахстанский олигарх, меценат, занимает 18 строчку в списке Forbes-Казахстан. Состояние на 2017 год оценивается в $296 млн.

085efe1c-d14a-4e5a-ad5f-59c263ad0642 Серикжан Сейтжанов и члены его семьи владеют ФТТП «Онтустик», которая является материнской по отношению к ТОО «САУТС Ойл», Smart-Oil, North Oil и другим компаниям. Компания также владеет гостиницей Rixos Khadisha Shymkent. Член регионального совета Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области.

В начале трудовой деятельности работал мастером на комбинате материалов треста "Шымкентпромстрой". Занимал должности начальника цеха, главного инженера, директора комбината. На последней проработал 16 лет. В этот период времени защитил кандидатскую и докторскую степени, создал технологию цементозаменяющей смеси, которая выручила комбинат в период тотального дефицита.

В 2008 году Сейтжанов построил инновационный цементный завод. В этом же году Президент РК Нурсултан Назарбаев вручил ему золотую статуэтку "Парыз" за победу в номинации "Лучший социальный проект года" в сфере социальной ответственности бизнеса.

Отец невесты Кайрат Сатыбалды родился в 1970 году в Алматы. В 1990 году получил диплом по специальности "инженер-механик" в Алматинском высшем общевойсковом командном училище имени И.С. Конева.

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Кайрат Сатыбалды сын среднего брата президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды Абишевича, который погиб в автокатастрофе в 1981 году.

Кайрат Сатыбалдыулы — акционер банковского холдинга Kaspi, косвенного владельца около 90% акций банка «Kaspi Bank». По состоянию на середину ноября 2015 года доли Сатыбалды и председателя правления банка Михаила Ломтадзе составляли в холдинге чуть менее 10%. Оба акционера планируют увеличивать свое участие.

По информации за 2015 год, Кайрат Сатыбалды владеет долями в АО Kaspi Bank, АО "Казахтелеком", является участником капитала ТОО "Амир LTD", ТОО "Дүние-Агро", ТОО "Корпорация "Дүние", ТОО "Дуние-Кузет" и ТОО "Алатау Капитал Инвест".

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Комментарии (9)
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frunze17
17:38, 15 января 2018
Это их дело.
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bolek
17:19, 15 января 2018
Человек годами, потом и кровью зарабатывал эти деньги, что спустить их на торт
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Balta12345
16:19, 15 января 2018
Мля зачем такие расходы ?
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dikos
16:07, 15 января 2018
malika7
Сказала казашка
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251
16:04, 15 января 2018
И это еще скромно
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kurbashi
15:25, 15 января 2018
Зажрались совсем, лучше бы детскому приюту отдали эти деньги.
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makebratt
15:21, 15 января 2018
Зачем народ злят? Ведь большинство даже на кусочек такого торта не зарабатывают.
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malika7
14:44, 15 января 2018
Казах без понтов - беспонтовый казах
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lybopytnyi
14:30, 15 января 2018
Прямо как во всем еаэс высшие касты жируют низшие касты нищенствуют
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