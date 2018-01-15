Тегеран заинтересован в покупке газа из Ашхабада несмотря на угрозы международным арбитражным судом

- Глава Национальной иранской газовой компании (НИГК) Хамид Реза Араки рассказал агентству IRNA , что Тегеран по-прежнему заинтересован в покупке природного газа из Ашхабада.

«Тем не менее, если они не согласятся снизить цены в будущем, мы рассмотрим этот вопрос в международном суде Арбитраж», - отметил он.

Жалоба Ирана в международный арбитражный суд состоит в состоит из трех частей: из-за того, что в январе 2017 года Туркменистан отключил газ без предварительного уведомления, из-за низкого качества газа и высокой цены.

Конфликт между Туркменгазом и НИГК произошел после того, как туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Однако, туркменская сторона многократно увеличила цену на объемы голубого топлива, поставленные сверх оговоренных в контракте. Если законтрактованный газ поставлялся по цене в 40$ за 1000 куб. м., то дополнительные объемы были увеличены до $360.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Жалоба Ирана в международный арбитражный суд состоит в состоит из трех частей: в январе 2017 года Туркменистан отключил газ без предварительного уведомления, из-за низкого качества газа и высокой цены.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.