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  15 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии попросил ЕС вывести страну из «черного списка» налоговых офшоров
CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар направил письмо в адрес Евросоюза с просьбой о срочном выведении Монголии из «черного списка» налоговых офшоров ЕС, сообщает в понедельник, 15 января Монцамэ.

В своем письме глава внешнеполитического ведомства, в частности, подтвердил готовность правительства Монголии сотрудничать в направлении развития благого управления, поддержки гласности и прозрачности, улучшения обмена информацией в рамках 38-го пункта Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Монголией и ЕС и его государствами-членами, которое вступило в силу с 1 ноября 2017 года, а также внести вклад в глобальные усилия по развитию открытого, транспарентного и благого управления.

«В рамках этих задач правительство Монголии уже направило свой официальный запрос о вступлении в глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения. Монголия стала 111-й страной-членом по осуществлению Плана действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения», - говориться в письме.

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