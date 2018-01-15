За безынициативность уволены десять послов Узбекистана за рубежом, - Ш.Мирзиёев

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость оптимизации МИД страны и активизации внешнеэкономической деятельности министерства, сообщают местные СМИ по итогам расширенного заседания.

«Во - первых, экспорт, экспорт и еще раз экспорт! Речь идет о практическом всестороннем содействии в экспорте продукции, производимой в Узбекистане», – заявил Мирзиёев, указывая на повышение эффективности деятельности МИД и дипмиссий страны за рубежом.

Президент Узбекистана сообщил, что в 2017 году за безынициативность, инертность, неэффективность деятельности и допущенные недостатки были освобождены от занимаемой должности десять послов, в частности, в Китае, Японии, Турции и Малайзии.

Глава государства предложил создать в структуре МИД отдельные профильные подразделения, занимающиеся вопросами расширения внешнеэкономических связей, продвижения экспорта и привлечения инвестиций, а также развития туризма и связями с соотечественниками.

Также будут введены и расширены штаты дипломатических работников по торговле и инвестициям в посольствах стран Центральной Азии, России, Китая, США, Южной Кореи, Японии и Турции – основных экономических партнеров Узбекистана.

Президент сообщил, что создана специальная комиссия по критическому изучению и коренному совершенствованию деятельности МИД и посольств Узбекистана за рубежом.