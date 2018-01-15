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  15 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ученикам не должны давать задания на праздники и выходные - Минобразования РК

CA-NEWS (KZ) - Ученикам не должны давать задания на праздники и выходные, об этом рассказала директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН Шолпан Каринова, передает Tengrinews.kz.

"Согласно приказу МОН сегодня (выполнение - прим. автора) учебной нагрузки, которая задается на дом, не должна превышать 150 минут. Также в данном приказе отражена норма, что на выходные и праздники задания на дом не даются, кроме чтения художественных текстов и выполнения научных проектов", - рассказала директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН Шолпан Каринова на пресс-конференции в здании правительства.

Речь идет о приказе министра образования и науки "О регулировании домашних заданий", который был принят в 2017 году.

"На сегодняшний день домашние задания детям сокращены на одну треть, данный документ уже в работе, начиная с 1 сентября этого учебного года эта работа обеспечена на нормативном уровне. Эти вопросы широко обсуждаются с педагогической общественностью, информация доведена управлениями и отделами образования районов и городов, чтобы этот приказ работал и был приведен в соответствие. Мы сейчас работаем, чтобы сократить нагрузку на ученика в целом. В санитарные требования были включены нормы, позволяющие укладываться в пять рабочих дней", - добавила Каринова.

Напомним, президент Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил снизить нагрузку на школьников. "Учитывая, что нагрузка на учеников у нас самая высокая среди стран СНГ и в среднем более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, нужно ее снизить", - сказал он.

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