«АвтоВАЗ» готов поставлять в Туркменистан «только белые машины»

CA-NEWS (TM) - Запрет властей Туркмении на автомобили любого цвета, кроме белого, не станут проблемой для российского концерна «АвтоВАЗ». Об этом сообщил в эфире НСН руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Он отметил, что в гамме любого автопроизводителя есть белый цвет и «АвтоВАЗ» в этом плане не является исключением.

«В нашей гамме у каждой модели есть белый цвет, поэтому проблем никаких не будет. Для нас белый является одним из базовых цветов и доступен для любой из наших моделей», - заявил собеседник агентства.

При этом он затруднился сказать, машины каких цветов автоконцерн чаще всего поставляет в Туркменистан.

«Если мы говорим о любом рынке за пределами Российской Федерации, то у «АвтоВАЗа» там есть импортер, который покупает машины. Не было такого, чтобы машины выкупались, а потом возвращались», – добавил Ильинский.

Экспортом российских LADA в Туркмению занимается казахстанский холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО». Первые автомобили были поставлены в Ашхабад в феврале 2016 года.

Ранее СМИ сообщили о революции на туркменских дорогах. По информации из независимых источников, власти страны фактически запретили машины любых цветов, кроме белого. Отмечается, что белый цвет является любимым для главы государства Гурбангулы Бердымухамедова и якобы приносит удачу. Владельцев автомобилей других цветов предлагается перекрасить их или же отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного. Также сообщается о полном негласном запрете на управление транспортным средством для туркменских женщин.