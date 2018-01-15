Минюст Казахстана обвинил молдавского бизнесмена Анатолия Стати в выводе из страны $167 млн

- Молдавский бизнесмен Анатолий Стати вывел из Казахстана деньги, предназначавшиеся для строительства газоперерабатывающего завода на западе страны. Об этом рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает LS.

По словам министра юстиции, Анатолий Стати присвоил $167 млн, предназначенных для строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Так, работая в Казахстане, Стати разместил облигации, а полученные деньги должен был вложить в строительство газоперерабатывающего завода.

"Для этого нанял немецкую и английскую компании. Очень важно название английской компании, это Perkwood. Когда мы посмотрели и запросили информацию из официальных источников в Англии, то узнали, что эта компания, несмотря на то, что получила несколько десятков миллионов долларов от компании Стати, в Англии сдавала нулевые отчеты и просуществовала всего несколько лет. Тогда мы направили запрос в Латвию. На счета этой компании в латвийском банке перевели средства за строительство газоперерабатывающего завода. Из ответа латвийских правоохранительных органов следует, что счет в банке открыт по доверенности на имя самого Анатолия Стати", – пояснил Бекетаев.

При этом завод до сих пор не работает и не построен, подчеркнул он. Доказательства о мошенничестве Стати Казахстан получил с опозданием, и суд в Стокгольме их не принял. В 2013 году суд постановил, чтобы Казахстан выплатил Стати $500 млн.

"Прежде чем арбитражное решение принудительно исполнить, его надо признать законным на территории конкретной страны. Стати в первую очередь попытался сделать это в Великобритании. Он попросил Лондонский суд наложить предварительный арест и признать его законным в Англии. Суд отказал ему", – отметил глава ведомства.

Далее, по информации Минюста, Стати обратился в США. Казахстан направил встречный иск о его мошенничестве в Лондоне. Слушания назначены на октябрь.

По словам Бекетаева, Стати не смог добиться исполнения арбитражного решения в Англии и в США, поэтому он обратился в суды Швеции, Бельгии и Нидерландов. В этих странах Стати инициировал предварительную заморозку средств. Судьба денег будет решаться на последующих этапах.

"Он (Стати - прим. ред) попросит признать законным арбитражное решение. Естественно, мы будем возражать, как в Великобритании, так и в этих странах. Он не вложил деньги в строительство завода, а вывел на счета в латвийском банке. А в арбитражном решении одна часть компенсации – это именно компенсация за газоперерабатывающий завод. В арбитражном решении стоимость недостроенного завода оценивается $230 млн. По нашим данным, на счета в латвийском банке выведено $167 млн, то есть уже стоимость завода искажена. Основываясь на этом факте, мы строим защиту и возражаем против принудительного исполнения. Стати скрыл реальную стоимость завода", – добавил министр.

Весь ажиотаж, который Стати пытается создать вокруг больших сумм, – это временная конструкция, уверен он, и тот, кто наложил излишний арест на эту сумму, будет нести материальную ответственность.

Напомним, ранее представитель молдавского бизнесмена Анатолия Стати сообщил, что тот собирается просить голландский суд обязать госфонд "Самрук-Казына" продать долю в месторождении Кашаган для возмещения ему убытков. Судебное разбирательство с ним продолжается несколько лет. Полная сумма исковых требований к республике составляет более чем $4 млрд.

Вместе с тем, по словам молдавского бизнесмена Криса Уинанса, в ходе судебных разбирательств со Стати были заморожены акции госфонда в голландском предприятии KMG Kashagan BV, через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган (в него среди прочих также входят Shell, Eni, Exxon и Total) стоимостью $5,2 млрд.

Также под заморозку попали $22 млрд средств Нацфонда.

Тем временем председатель Нацбанка Данияр Акишев пояснил, что заморозка со стороны Bank of New York Mellon неправомерна. Он также рассказал о том, как Казахстан пытается опротестовать данное решение.

В свою очередь Казахстан ранее направил запросы в правоохранительные органы Латвии. Они были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовал в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. По информации Минюста, через серию нераскрытых аффилированных лиц и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошеннически путем завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане, заключал фиктивные договоры с аффилированными фирмами-пустышками, лжесвидетельствовал перед международным трибуналом.

В декабре 21 декабря Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда на $22 млрд. После чего в Минюсте заявили, что Казахстан будет добиваться возмещения всех убытков по этому делу.

Страна подала иск в рамках Закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией" для привлечения к ответственности бизнесмена Стати и других его сообщников за мошеннические действия.