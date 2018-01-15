Минюст Казахстана обвинил молдавского бизнесмена Анатолия Стати в выводе из страны $167 млн

|Предыстория: Арест более $5 млрд казахстанского фонда «Самрук-Казына» и $22 млрд Нацфонда за рубежом стал результатом безответственности команды Назарбаева, - экс-премьер Акежан Кажегельдин
По словам министра юстиции, Анатолий Стати присвоил $167 млн, предназначенных для строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане. Так, работая в Казахстане, Стати разместил облигации, а полученные деньги должен был вложить в строительство газоперерабатывающего завода.
"Для этого нанял немецкую и английскую компании. Очень важно название английской компании, это Perkwood. Когда мы посмотрели и запросили информацию из официальных источников в Англии, то узнали, что эта компания, несмотря на то, что получила несколько десятков миллионов долларов от компании Стати, в Англии сдавала нулевые отчеты и просуществовала всего несколько лет. Тогда мы направили запрос в Латвию. На счета этой компании в латвийском банке перевели средства за строительство газоперерабатывающего завода. Из ответа латвийских правоохранительных органов следует, что счет в банке открыт по доверенности на имя самого Анатолия Стати", – пояснил Бекетаев.
При этом завод до сих пор не работает и не построен, подчеркнул он. Доказательства о мошенничестве Стати Казахстан получил с опозданием, и суд в Стокгольме их не принял. В 2013 году суд постановил, чтобы Казахстан выплатил Стати $500 млн.
"Прежде чем арбитражное решение принудительно исполнить, его надо признать законным на территории конкретной страны. Стати в первую очередь попытался сделать это в Великобритании. Он попросил Лондонский суд наложить предварительный арест и признать его законным в Англии. Суд отказал ему", – отметил глава ведомства.
Далее, по информации Минюста, Стати обратился в США. Казахстан направил встречный иск о его мошенничестве в Лондоне. Слушания назначены на октябрь.
По словам Бекетаева, Стати не смог добиться исполнения арбитражного решения в Англии и в США, поэтому он обратился в суды Швеции, Бельгии и Нидерландов. В этих странах Стати инициировал предварительную заморозку средств. Судьба денег будет решаться на последующих этапах.
"Он (Стати - прим. ред) попросит признать законным арбитражное решение. Естественно, мы будем возражать, как в Великобритании, так и в этих странах. Он не вложил деньги в строительство завода, а вывел на счета в латвийском банке. А в арбитражном решении одна часть компенсации – это именно компенсация за газоперерабатывающий завод. В арбитражном решении стоимость недостроенного завода оценивается $230 млн. По нашим данным, на счета в латвийском банке выведено $167 млн, то есть уже стоимость завода искажена. Основываясь на этом факте, мы строим защиту и возражаем против принудительного исполнения. Стати скрыл реальную стоимость завода", – добавил министр.
Весь ажиотаж, который Стати пытается создать вокруг больших сумм, – это временная конструкция, уверен он, и тот, кто наложил излишний арест на эту сумму, будет нести материальную ответственность.
Напомним, ранее представитель молдавского бизнесмена Анатолия Стати сообщил, что тот собирается просить голландский суд обязать госфонд "Самрук-Казына" продать долю в месторождении Кашаган для возмещения ему убытков. Судебное разбирательство с ним продолжается несколько лет. Полная сумма исковых требований к республике составляет более чем $4 млрд.
Вместе с тем, по словам молдавского бизнесмена Криса Уинанса, в ходе судебных разбирательств со Стати были заморожены акции госфонда в голландском предприятии KMG Kashagan BV, через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган (в него среди прочих также входят Shell, Eni, Exxon и Total) стоимостью $5,2 млрд.
Также под заморозку попали $22 млрд средств Нацфонда.
Тем временем председатель Нацбанка Данияр Акишев пояснил, что заморозка со стороны Bank of New York Mellon неправомерна. Он также рассказал о том, как Казахстан пытается опротестовать данное решение.
В свою очередь Казахстан ранее направил запросы в правоохранительные органы Латвии. Они были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовал в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. По информации Минюста, через серию нераскрытых аффилированных лиц и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошеннически путем завысил стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане, заключал фиктивные договоры с аффилированными фирмами-пустышками, лжесвидетельствовал перед международным трибуналом.
В декабре 21 декабря Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда на $22 млрд. После чего в Минюсте заявили, что Казахстан будет добиваться возмещения всех убытков по этому делу.
Страна подала иск в рамках Закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией" для привлечения к ответственности бизнесмена Стати и других его сообщников за мошеннические действия.