США назвали «ВКонтакте» «хабом нарушений» авторских прав

- Российская соцсеть «ВКонтакте» в очередной раз попала в список онлайн-ресурсов, на которых доступен или распространяется пиратский контент. Список ежегодно составляет аппарат торгового представителя президента США. Российская соцсеть в списке с 2011 года.

В докладе за 2017 год отмечается, что «ВКонтакте» «способствует распространению нарушающих авторские права файлов», однако сообщения о том, что «ВКонтакте» принимает меры по их защите. «воодушевляют». Соцсеть заключила лицензионные соглашения с крупными записывающими компаниями, приняла меры по ограничению сторонних приложений, позволяющих скачивать нарушающие авторские права аудиозаписи, говорится в докладе.

«Несмотря на положительные сигналы, «ВКонтакте», как сообщается, продолжает оставаться хабом правонарушений, и американская киноиндустрия сообщает о тысячах нарушающих авторские права файлов на сайте каждый месяц», — утверждают авторы доклада. Соцсеть продолжает оставаться в списке в ожидании заключения соглашений со всеми правообладателями, чей контент размещен на сайте, пояснили в торгпредстве. Торговое представительство не может применять какие-либо санкции по отношению к включенным в список компаниям.

В список также попал российский BitTorrent-трекер RuTracker, у которого, по данным торгпредства США, 14 млн активных пользователей, несмотря на блокировку.

Пресс-служба «ВКонтакте» в комментарии РБК сообщила, что соцсеть «продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента». «За последние годы были подписаны соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции: Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital и др.». — отмечается в сообщении. «ВКонтакте» также сотрудничает с правообладателями для совершенствования цифровых отпечатков и других инструментов для защиты контента.

«Мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него», — отметили в пресс-службе.

Часть доклада торгпредства США от 2017 года, посвященная «ВКонтакте», почти дословно повторяет ту же часть в докладе от 2016 года.