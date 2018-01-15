Из-за жалоб на внешний вид учителям Астаны могут дать отдельный статус

- В Министерстве образования и науки РК обсудят необходимость введения отдельного статуса педагогам Астаны из-за жалоб на внешний вид учителей. Об этом в кулуарах брифинга в правительстве сообщила директор департамента дошкольного и среднего образования МОН Шолпан Каринова, передает Today.kz.

Отвечая на вопрос журналистов о жалобах по поводу внешнего вида педагогов в Астане, Каринова сообщила, что вопрос будет обсужден вместе со всеми учителями.

"По статусу столичных учителей - мы будем этот вопрос только рассматривать, поскольку в целом Министерство образования и науки РК всегда работает над повышением престижа педагогической профессии. Но на сегодня статус столичных педагогов еще не рассматривался. Понимание содержания есть, но о том, необходимо это или нет, мы должны в первую очередь обсудить со всеми педагогами страны, а также с педагогами Астаны. Эта работа еще не сделана, поэтому рано говорить об этом", - сообщила Шолпан Каринова.

Кроме того, по мнению вице-министра образования и науки Бибигуль Асыловой, внедрение подушевого финансирования в школах должно решить этот вопрос.

"У нас единая система оплаты труда. Она для всех служащих единая и не привязана к региональному коэффициенту, не учитывает региональные особенности. Хочу сказать, что это проект подушевого финансирования, и вы знаете, что школы у нас в Астане переполнены, деньги пойдут за учеником. И мы думаем, что эта система решит ряд вопросов, в том числе и со стимулированием преподавателей", - сказала Асылова.